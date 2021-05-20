شكرا لقرائتكم خبر عن بويتن "لم يتخذ قراراً" حول قمة مع بايدن و"يشيد" بمحادثات وزيرَي الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قراراً بشأن عقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنه أشاد بالمحادثات بين كبار الدبلوماسيين من البلدين، ووصفها بأنها مؤشر إيجابي.

وتدهورت العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى في حقبة ما بعد الحرب الباردة بعدما قال بايدن في مارس/آذار إنه يعتقد أن بوتين "قاتل"، مما دفع موسكو لاستدعاء سفيرها في واشنطن.

ورغم تصريحاته، قال بايدن إنه يرغب في إجراء محادثات مع بوتين خلال رحلة لأوروبا الشهر المقبل، فيما تقول روسيا إنها "تدرس الاقتراح".

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في آيسلندا مساء الأربعاء، في أول اجتماع بينهما وجهاً لوجه.

وقالا إن هناك اختلافات كبيرة بين البلدين في رؤيتهما للشؤون العالمية، لكن لا يزال من الممكن لهما أن يجدا سبيلاً للتعاون.

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن المحادثات بين لافروف وبلينكن ستساعد موسكو في اتخاذ قرار بشأن احتمال عقد قمة، وأضاف أن "هذا مؤشر إيجابي دون شك".

وتابع: "الحقيقة أن المحادثات التي أجريت، إيجابية، لكن من الواضح أن هذه العملية لن تكون بسيطة. هناك كثير من المشكلات المتراكمة. لكن المحادثات في ريكيافيك بين وزيري الخارجية ستساعد،على الأقل، في إثراء التحليل الذي تجريه موسكو حول (مدى استحسان) عقد اجتماع بين الرئيسين".