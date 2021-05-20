شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي يفتتح دورة تأهيل حكام المبارزة العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الدورة الأولى المتقدمة لتأهيل الحكام العرب للشارة الدولية للمبارزة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 حكماً من حكام الدول العربية المؤهلين للحصول على الشارة الدولية.

حضر الافتتاح كل من إيمانويل كاتسيداكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمبارزة، وايفاجاني توخلو المدير الفني للاتحاد الدولي، والدكتور خالد عطيات الأمين العام للاتحادين الآسيوي والعربي، وإبراهيم خالد مستشار الاتحاد العربي للمبارزة، والمحاضر في الدورة الدكتور محمد المتوكل رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، والدكتور اياد مغايرة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للمبارزة.

وقال الشيخ سالم القاسمي، إن المتابع لجميع البطولات والفعاليات الدولية سيجد أن الحكام العرب قد سطروا سجلاً من الإنجازات، ولهم بصمة رائعة في إدارة كبرى الفعاليات الدولية، الأمر الذي وضعهم في مكانة عالمية مرموقة في عالم لعبة النبلاء، ما يلقي علينا بالمسؤولية والالتزام بتأهيل المزيد من الحكام الدوليين العرب لاستمرار المسيرة الناجحة في هذا المجال.