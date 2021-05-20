شكرا لقرائتكم خبر عن فائزون بجائزة خليفة التربوية: الإبداع طريق الطفولة نحو المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية إطلاق العنان لإبداعات الطفولة في منظومة التعليم وضرورة تشجيع المبدعين والكتاب على التأليف للأطفال بما يوسع مداركهم ويفتح أمامهم آفاقاً رحبة لمواكبة العصر وما يشهده من تطورات علمية وتقنية وثقافية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد بعنوان «قراءة في إبداعات الطفولة» وتحدث فيها الفائزون بالجائزة في دورتها ال (14) تزامناً مع أنشطة وفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 الذي يفتتح رسمياً يوم الأحد المقبل عن فئة البحوث التربوية وبحوث دراسات أدب الطفل والتأليف التربوي للطفل فئة الإبداعات التربوية.. وهم كل من الدكتور علاء الدين عبد الحميد محمد بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، الفائز بمجال البحوث التربوية فئة البحوث التربوية، والدكتور ولد متالي لمرابط أحمد محمدو محمدو، من جامعة حائل في المملكة العربية السعودية، الفائز بمجال البحوث التربوية، فئة بحوث دراسات أدب الطفل، والدكتور هيثم يحيى عبد الخالق الخواجة من الإمارات، الفائز بمجال التأليف التربوي للطفل فئة الإبداعات التربوية، وأدار الجلسة الدكتور غانم البسطامي، محكم بجائزة خليفة التربوية، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدارس والجامعات من داخل الدولة وخارجها.

وقالت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إن رسالة الجائزة تستهدف في المقام الأول تشجيع العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تعزز من نهضة العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي وفي هذا الصدد طرحت الجائزة عبر دورات مختلفة، مجالات وفئات تخدم الطفولة، وتترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن الاستثمار في الطفولة.

وأكد الدكتور غانم البسطامي أهمية الدور الذي تقوم به جائزة خليفة التربوية في تشجيع العاملين في الميدان التربوي على توجيه إبداعاتهم نحو الدراسات والبحوث التي تخدم شريحة الطفل.

وأكد الدكتور غانم البسطامي أهمية الدور الذي تقوم به جائزة خليفة التربوية في تشجيع العاملين في الميدان التربوي على توجيه إبداعاتهم نحو الدراسات والبحوث التي تخدم شريحة الطفل، ولفت البسطامي إلى أهمية ما يشهده الميدان التعليمي من تطور متزايد نحو التأليف للطفل بما يوسع مداركه ويجعله مواكباً للنهضة العلمية.

وقال الدكتور علاء الدين عبد الحميد محمد إن جائزة خليفة التربوية تعد إحدى أهم وأكبر الجوائز العلمية المُحَكَمة على المستوى العالمي ومستوى الوطن العربي، ويعتبر فوزي بالجائزة وساماً وسمعة أكاديمية مرموقة وخطوة إيجابية في النمو الأكاديمي والمهني.

وتحدث الدكتور ولد متالي لمرابط عن دراسته «أدب الأطفال في موريتانيا.. حفريات في بنية النص»، موضحاً أن الدراسة تسعى إلى تقديم قراءة تحليلية في نصوص أدب الأطفال في موريتانيا مع تسليط الضوء على شعر الأطفال والقصص الأدبية للطفل وغيرها من الفنون الأدبية.

من جانبه قال الدكتور هيثم الخواجة: لا يختلف اثنان حول أهمية الجوائز في حياة المبدع، لكونها تشجعه على المزيد من العطاء وتشجعه على التجويد والتميز.

وأضاف الخواجة أن أدب الطفولة يشهد كل يوم إبداعات جديدة في مختلف المجالات، من بينها تلك القصائد الموجهة للأطفال التي قدمتها بعنوان «أطفال الشمس» و«الأماني» و«شعاع» و«البستان».. وغيرها. (وام)