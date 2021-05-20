شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الأبطال المجهولين تكرّم 20 مرشحاً واجهوا «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت اللجنة المنظمة لمبادرة الأبطال المجهولين، أنها تلقت نحو 500 ترشيح لموظفين وإداريين وسائقي سيارات إسعاف وحراس أمن وعمال تنظيف، أسهموا في التصدي لجائحة كورونا، بتقديم الدعم للكوادر الطبية، ليؤدوا واجبهم في علاج المصابين بالفيروس والحد من انتشاره.

وقال الدكتور أيهم رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة «أكيوميد» منظم المبادرة، إن اللجنة المنظمة قررت تكريم 20 مرشحاً ممن قدموا جهداً بطولياً واستثنائياً للتصدي للوباء، في حفل يقام، يوم الأربعاء المقبل، بدبي، بمشاركة مسؤولين في القطاعات الصحية وأطباء وشخصيات عامة وجمعيات صحية.

وأكد أن لجنة تحكيم من مسؤولي الرعاية الصحية وخط الدفاع الأول تدرس حالياً قصص المرشحين وجهودهم، لاختيار الموظفين المقرر تكريمهم في حفل ختام المبادرة، حيث سيتم اختيار مرشحين منهم، لينالوا جوائز مالية بقيمة 30 ألف دولار تقدمها شركة (أكيوميد)، وقد تفاعل الآلاف مع المبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، وعملت المبادرة على توثيق قصص المرشحين وتضحياتهم بالفيديو، وتم إبرازها عبر وسائل الإعلام، تقديراً لجهودهم ولتتعرف المجتمعات إلى بطولاتهم.

ومن المرشحين للتكريم في المبادرة أحمد محمد، وهو إحصائي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي واصل الليل بالنهار خلال ذروة الجائحة لحصر الحالات المصابة بكورونا والمشتبه في إصابتهم.. يقول أحمد:«مهام الإحصاء تطلبت منّا جهداً إضافياً لتسجيل الحالات التي يتم التعامل معها، والوضع كان صعباً، لأننا لم نكن نعرف إذا ما كان المريض مصاباً بالفيروس أو مرض تنفسي آخر، ووضعنا خريطة تتبع للمصابين والمخالطين، وحققنا هدفنا بتقديم البيانات للسلطات العليا، لتمكينها من اتخاذ قرارات أفضل في مكافحة الوباء».

وترشحت للمبادرة أيضاً المواطنة فاطمة خوري، وهي ضابط علاقات في مستشفى خاص في دبي، وتطلبت طبيعة عملها التعامل مع مصابين بالفيروس، بصورة يومية، قبل استقبالهم من قبل الطواقم الطبية وتقديم العلاج لهم.

وتقول خوري:«التعامل مع القادمين للمستشفى يشكل خطراً على صحتنا، إذ إن فرص العدوى بالفيروس أعلى من غيرنا لتعاملنا المباشر مع حالات من المؤكد حملها لكورونا».

ومن المرشحين للتكريم في مبادرة (الأبطال المجهولين) ماري روث كويفاس، وهي سائقة إسعاف بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخلال ذروة الوباء تطلب عملها أن تقضي ساعات إضافية في وظيفتها، لتسهم في تلبية بلاغات المصابين، والانتقال إليهم في أسرع وقت، وكانت تتعامل بصورة مباشرة مع مصابين بالفيروس المستجد.

أما المرشح ريجي بارالا، فيعمل موظف خدمة تنظيف وتعقيم بمركز صحي خاص في دبي، وكانت طبيعة عمله تتطلب تنظيف غرف المركز وتعقيم الأسرة والأجهزة التي يتم استخدامها لعلاج المصابين بكورونا، ما عرضه لخطر الإصابة بالفيروس بصورة كبيرة.

السيناريو نفسه يتكرر مع رضا عبد العال إبراهيم، الموظف بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والذي يتولى تعقيم مركبات الإسعاف المخصصة لنقل المصابين بالفيروس.