شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الدولي للصيد» منصة مثالية لبيع وشراء وإنتاج الصقور المكاثرة في الأسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تقام فعاليات الدورة الـ(18) من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول، ولغاية 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

ويشكّل المعرض فرصة مثالية ونادرة، إقليمياً وعالمياً، للترويج للصيد المُستدام، حيث تمت دعوة آلاف الصقارين المحليين ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لاستخدام الصقور التي يتم إكثارها في الأسر.

ووجّهت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الدعوة لمالكي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر والعاملين في تجارتها في مختلف دول العالم، لتأكيد مشاركتهم وحجز مساحة زمنية لهم في برنامج مزاد الصقور اليومي نظراً للإقبال الكبير على الدورة المقبلة (أبوظبي 2021)، حيث تقدم إدارة المعرض منصة جاهزة لمن يرغب من المزارع ومراكز إنتاج الصقور في الأسر، بالمشاركة في مزاد الصقور، على أن يتم تقديم كل التسهيلات والخدمات اللوجستية والترويجية.

وسوف يحظى العاملون في ميدان صناعة إكثار الصقور في الأسر، من المُنتجين والتجار على حد سواء، أفراداً ومزارع، بفرصة مميزة لتنظيم مزادهم، وبيع صقورهم مباشرة خلال المعرض.

ويشارك في المزاد الفريد من نوعه، ملّاك الصقور ومزارع الصقور، والصقارون من دولة الإمارات وسائر دول العالم، ورجال أعمال مهتمون بقطاع الصقارة، وكبار الشخصيات ويتاح في معرض أبوظبي لجميع الجنسيات اقتناء صقور ذات جودة عالية، وأداء مميز في الصيد، ما شجّع رواد الأعمال على الاستثمار في مجال إكثار الصقور في الأسر حول العالم.

وحظي مزاد الصقور في الدورة الماضية (أبوظبي 2019) بمشاركة عشرات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في إنتاج أفضل الصقور في العالم، حيث تمّت المزايدة والتنافس بين الصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي لشراء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر، ما شجّع مزارع الصقور على إنتاج أفضل الصقور وفق فئات مختلفة، وتمكين الصقارين من الحصول عليها بأفضل الأسعار.

وتحوّل معرض أبوظبي للصيد والفروسية إلى منصّة دولية تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر في أبوظبي، بعد أن كان صقارو الإمارات والمنطقة يسافرون للخارج لشراء الصقور من مزارع خاصة في أوروبا، حيث بات المعرض يوفر لهم في أبوظبي منصّة مثالية دولية لبيع وشراء الصقور المنتجة من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم.

ونجح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في تعزيز فكرة أنّ الصقور البديلة المكاثرة في الأسر أثبتت مقدرتها العالية في الصيد، وأنها لا تقل كفاءة وتميّزاً عن الصقور البرية، في حال تمّ الاعتناء بها وتدريبها وفق أسس سليمة.

ويُشكّل المعرض فرصة مهمة للصقارين، ومزارع الصقور على حدّ سواء، حيث يتزامن موعد إقامته مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم مسابقات وبطولات الصيد بالصقور، من جهة أخرى، مع نهاية عام وبداية عامٍ آخر.