شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: «قط الينابيع» أليف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شرطة دبي أن جهود البحث والتتبع التي قامت بها على مدار اليومين الماضيين أكدت أن الحيوان الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو وكأنه قط بري طليق في أحد التجمعات السكنية في دبي لم يكن سوى «قط أليف».

وطمأنت القيادة العامة لشرطة دبي الجمهور والقاطنين في منطقة الينابيع السكنية أنها قامت بالتحقق بصورة كاملة من أن الحيوان الذي ظهر في الفيديو لم يكن «جاغوار» لكنه كان مجرد قط أسود اللون، وذلك من خلال الاستعانة بمختصين مدربين على اقتفاء الأثر وكذلك خبراء الحياة البرية الذين أكدوا من فحص مقطع الفيديو والمكان الذي ظهر فيه عدم العثور على أي دليل يفيد بوجود قط بري في منطقة «الينابيع 3» وكذلك كافة المناطق المحيطة.

وكانت شرطة دبي قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير أقصى درجات الأمان لسكان المنطقة التي كان من المعتقد وجود «قط بري» فيها، والمناطق المجاورة، حيث اتضح عدم صحة المعلومة. وناشدت شرطة دبي الجمهور تحري أعلى درجات الدقة والتأكد من المصدر قبل تداول أخبار أو صور أو مقاطع فيديو من شأنها إثارة الشائعات والتأثير سلباً على المجتمع.