شكرا لقرائتكم خبر عن «العريس الطائر» يثير الجدل في مصر والأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

نفى مصدر أمني أردني ما انتشر على صعيد واسع عبر مواقع إلكترونية، تحت مسمى «صور وفاة عريس معان» التي تُظهر احتفاء أصدقاء شاب بزفافه من خلال إلقائه للأعلى في الهواء، مع تداول معلومات حول موته إثر سقوطه على رأسه.

وذكر المصدر أن الصور تعود لحفل خارج الأردن ولا صحة لحادثة بهذا الخصوص في مدينة معان جنوبي المملكة. ونشرت مواقع إخبارية في مصر تزامناً، الصور باعتبارها لشاب عشريني في القاهرة أودى «الاحتفاء الطائر» بحياته، بعدما فقد اتزانه وارتطم بالأرض مباشرة.

وخرج حسين محمد (أوتاكا) في مقطع فيديو بعنوان «أنا العريس الميت» مستغرباً انتشار معلومات مغلوطة بهذا الخصوص.

وأعاد الشاب المصري نشر الصور على صفحته في «فيسبوك» والمواقع التي تداولت الشائعات، مؤكداً اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن.

وحصد الموقف أصداء متباينة على صعيد عربي واعتبره متفاعلون بمثابة «جرس إنذار» للتحذير من تصرفات خاطئة خلال الاحتفالات الشبابية في الأعراس، ودعوا إلى التخلص من هذه الظاهرة.