شاهد.. انسحاب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال كلمة المالكي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

انسحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من القاعة اليوم الخميس، احتجاجا على اتهام وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لإسرائيل بارتكاب مجازر بحق الأطفال وجرائم حرب في غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المالكي، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، بسرعة وقف المجازر الإسرائيلية في غزة والمناطق المحتلة.

وأشار المالكي إلى أن إسرائيل تستهدف العائلات لترهب الشعب الفلسطيني ولا تتدعي أنها أخطأت أو تعتذر بل تؤكد أن من حقها ارتكاب تلك الجرائم وتحمل الضحية المسؤولية.

واستنكر المطالبين بأحقية إسرائيل لحق الدفاع عن نفسها، متسائلًا”: عن أي حق يتحدثون؟ وإسرائيل قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا ويضطهد شعبنا، أسألهم ماذا كنتم تفعلون إذا اُحتِلت أرضكم وشُرِد شعبكم وحوصر واعتقل واضطهد؟ كيف يمتلك الاحتلال حق الدفاع عن نفسه، ويحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق.