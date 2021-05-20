فيديو.. كتائب القسام تستهدف حافلة لجنود الاحتلال على حدود غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” شمال قطاع غزة بصاروخ موجه مضاد للدروع.

وأظهر مقطع الفيديو، حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، من ثم سمع صوت إطلاق القذيفة الصاروخية قبل أن تصيب هدفها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة للذلك، أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص”.