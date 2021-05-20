المالكي: إسرائيل قوة استعمار وتضطهد الشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي الخميس، إن إسرائيل ترتكب جرائم ضد المدنيين وتضطهد شعبا بأكمله وهي مصدر العنف الوحيد، مضيفً “أن على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها”.

وطالب المالكي، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، بسرعة وقف المجازر الإسرائيلية في غزة والمناطق المحتلة.

وأشار المالكي إلى أن إسرائيل تستهدف العائلات لترهب الشعب الفلسطيني ولا تتدعي أنها أخطأت أو تعتذر بل تؤكد أن من حقها ارتكاب تلك الجرائم وتحمل الضحية المسؤولية.

وأوضح المالكي أن إسرائيل قتلت حتى اللحظة 232 شهيدا فلسطينيًا بقطاع غزة منهم 65 طفلا و40 سيدة و15 مسنًا، ودمرت 50 مدرسة، كما هجرت 100 ألف فلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونداء الأمين العام بوقف النزاعات خلال جائحة كورونا.

واستنكر المطالبين بأحقية إسرائيل لحق الدفاع عن نفسها، متسائلًا”: عن أي حق يتحدثون؟ وإسرائيل قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا ويضطهد شعبنا، أسألهم ماذا كنتم تفعلون إذا اُحتِلت أرضكم وشُرِد شعبكم وحوصر واعتقل واضطهد؟ كيف يمتلك الاحتلال حق الدفاع عن نفسه، ويحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في شمال وغرب قطاع غزة في اليوم الحادي عشر منذ بدء العدوان.