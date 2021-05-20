إصابات كورونا تتخطى الـ165 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، رغم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها معظم الدول.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 165 مليونا و568 ألفا و854 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و431 ألفا و786 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 144 مليونا و589 ألفا و129 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ارتفاع وفيات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 79219 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و2641 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل 15.8 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 441691.

27 ألف إصابة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 26,981 إصابة ‏مؤكدة و688 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى 32,825,625، فيما ‏بلغ عدد الوفيات 584,337.‏