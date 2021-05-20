أثيوبيا تكشف موعد الانتخابات المقبلة وتستثني إقليم تيغراي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، اليوم الخميس، عن موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة، التي ستجرى في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم تيغراي.

وقالت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات والمعلومات بمجلس الانتخابات الإثيوبي في مؤتمر صحفي، إنه تم تحديد يوم 21 يونيو المقبل موعدا لإجراء الاقتراع في الانتخابات العامة.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) أعلن السبت الماضي، عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية،.

وأرجعت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا القرار السابق إلى تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الانتخابات التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي وقت سابق أعلن المجلس الوطني للانتخابات تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات.

واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا كحركة إرهابية.

يذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو/أيار الجاري، لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد.

ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.