الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

جددت الصين، استعدادها لاستضافة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لافتة إلى إنها انخرطت بنشاط في “الوساطة” من أجل إنهاء العنف المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتحدث المبعوث الخاص للشرق الأوسط، تشاي جون، مع مسؤولين في وزارتي الخارجية الفلسطينية والمصرية، كذلك سيتحدث مع ممثلي إسرائيل وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، للصحفيين اليوم الخميس.

ودعا المبعوث الصيني إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتعزيز المساعدة لفلسطين، وتأكيد التزام الصين الراسخ بحل الدولتين، وفقا للمتحدث باسم الخارجية.

أضاف أن بكين تود استضافة مفاوضات بين الجانبين في الصين ومستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى من المساعدة للجانب الفلسطيني “في حدود قدراتها”.

انتقدت الصين الولايات المتحدة لعرقلة تبني قرار للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء القتال في غزة.