شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق بارجة في الهند إلى 130 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الهندية اليوم الخميس انتشال جثامين 49 شخصا حتى الآن، بعد غرق بارجة قبالة سواحل مومباي خلال عاصفة قوية أودت بحياة 81 شخصا على السواحل الغربية للبلاد.

وكانت البارجة، التي تمتلكها شركة النفط والغاز الطبيعي، تحمل 261 شخصا عندما غرقت بالقرب من منجم نفط بحري مساء يوم الاثنين الماضي عندما وقع إعصار تاوكتاي.

وقال المتحدث باسم البحرية، فيفيك مادهوال، إن السفن والمروحيات البحرية تمكنت، رغم الطقس السيئ، من إنقاذ 186 شخصا، كما عثرت على 27 جثة خلال عمليات البحث منذ مساء أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي حصيلة القتلى جراء الكارثة إلى 49 .

ولا يزال هناك 26 شخصا في عداد المفقودين، ولكن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى في ظل تبدد الآمال في العثور على ناجين، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه عمليات الانقاذ يومها الرابع اليوم الخميس.