بعد وفاة سمير غانم.. تدهو الحالة الصحية لفنانة مصرية

وقال المصدر وفق صحيفة الوطن المصرية إن الفنان سمير غانم توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا ، في الوقت الذي أدى لتفاقم مرض الكلى الذي كان مصابا به، فسبب فشلاً كلوياً كاملاً.

وفيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز، قال المصدر، إنها تعاني من فشل رئوي، وأن حالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي.

