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بعد وفاة سمير غانم.. تدهو الحالة الصحية لفنانة مصرية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد مصدر طبي في المستشفى الخاص، الذي كان يعالج فيه الفنان سمير غانم، أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي حاد.
وقال المصدر وفق صحيفة الوطن المصرية إن الفنان سمير غانم توفي نتيجة إصابته بفيروس ، في الوقت الذي أدى لتفاقم مرض الكلى الذي كان مصابا به، فسبب فشلاً كلوياً كاملاً.

وفيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز، قال المصدر، إنها تعاني من فشل رئوي، وأن حالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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