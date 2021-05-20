انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية... بغداد وواشنطن تتفقان على سحب القوات الاجنبية المقاتلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد وواشنطن تتفقان على المضي بسحب القوات الاجنبية المقاتلة،، والاقليم يرحب بتفعيل اتفاقية التنسيق الامني بين الدفاع والبيشمركة
= رئيس الجمهورية يشدد على معاقبة من يروع الناشطين والصحفيين،، والعبادي يطالب بحماية الناخبين والمرشحين.
= العمليات المشتركة تنفي نقل طائرات إف-16 من قاعدة بلد،، ولوكهيد مارتن تواصل تقديم المشورة للقوة الجوية العراقية.
=قانونية البرلمان تكشف عن مسودتين لقانون العفو العام،، والعدل تتفق مع الأمم المتحدة على توسعة السجون.
= العمليات المشتركة تنفي نقل طائرات إف-16 من قاعدة بلد،، ولوكهيد مارتن تواصل تقديم المشورة للقوة الجوية العراقية.
=قانونية البرلمان تكشف عن مسودتين لقانون العفو العام،، والعدل تتفق مع الأمم المتحدة على توسعة السجون.