فلسطين في وجدان الإماراتيين.. محبة تترجمها الوقائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بقلوب ملؤها الخشوع والتضرع، انطلقت هذه الدعوات من جامع الشيخ زايد، نصرةً لفلسطين وأهلها.. فالدم المسفوك غالٍ، والضحايا أهلٌ وأحبّة، لشعب الإمارات وقيادته.

لفلسطين وشعبها محبةٌ زرعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في قلوب أبنائه ووجدانهم، عشقٌ نهله أبناء الإمارات منذ الصغر، كبر معهم، سكن في تلابيب عقولهم.



منذ اللحظات الأولى لاندلاع التوترات في مدينة القدس.. سارعت الإمارات للتحرك على أعلى المستويات، وشتى الاتجاهات.



الإمارات ودعم فلسطين.. التزام راسخ تؤكده الأرقام



دعت السلطات الإسرائيلية لخفض التصعيد.. طالبت بوقف أي ممارساتٍ تنتهك حرمة الأقصى المبارك.. دانت جميع أشكال العنف والكراهية المتنافية مع القيم والمبادئ الإنسانية.

مواقفُ راسخةٌ، تستند على وقوفٍ إماراتي دائم ومعلن، مع القضية الفلسطينية وما تعنيه، في نفوس الإماراتيين تاريخياً.

الإمارات ودعم فلسطين.. دبلوماسية واقعية تصعق المتاجرين بالقضية



لأولى القبلتين وثالث الحرمين، حكاية قديمة، ترويها الصور المعلقة في البيوت والمنازل، يقصّها الأجداد لأحفادهم، تحضر في خطابات السياسة ومقرراتها.

قضية فلسطين، قضية العرب أجمعين، وهي أمانة مقدسة في أعناقهم.. نهجٌ خطه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.ليستمر النهج في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق طموحه في إقامة دولته المستقلة.