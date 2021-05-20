بدء حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر وسط معارضة "الحراك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت الخميس في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران وسط معارضة الحراك الشعبي لها.

وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها في 2022، كمحاولة من السلطة لكسب الشارع في مواجهة عودة مسيرات الحراك منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن أغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية في شوارع العاصمة الجزائرية ظلت خالية من أي ملصقات في أول يوم.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن 1500 قائمة نصفها لمرشحين مستقلين، تم قبولها للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.



وفي المقابل تم رفض نحو 1200 قائمة بسبب "ارتباط" عدد من المرشحين بـ"المال الفاسد"، علما بأن من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة"، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس/أذار.

كما ينظم هذا القانون تمويل الحملة الانتخابية، بحيث يمنع الحصول على أموال أو دعم من دول أو أشخاص غير جزائريين.

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أعلن في فبراير/شباط حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".

وينص القانون على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح أو التصويت، ويطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

وفي الأسابيع الاخيرة ضيّقت السلطات الخناق على الحراك بمنع المسيرات بالقوة وملاحقة الوجوه البارزة فيه سواء بين الناشطين أو الصحفيين.

والجمعة، يوم المسيرة الأسبوعية للحراك، استخدمت الشرطة القوة لمنع أي تظاهرة، وتم اعتقال مئات المتظاهرين في كل أرجاء البلاد.

انطلق الحراك في فبراير/شباط 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته.

وفي آخر انتخابات تشريعية سنة 2017 فاز بالأغلبية حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان يحملهما الحراك حاليا المسؤولية عن أوضاع البلاد.