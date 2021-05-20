مؤسسة أمريكية تقرر فصل الموظفين الذين يرفضون الحصول على تطعيمات "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرسل النظام الصحي لجامعة "بنسلفانيا" -الذي يضم عدد من المستشفيات إلى جانب كلية بيرلمان للطب- إنذارًا أخيرًا لموظفيه بضرورة الحصول على لقاح "كورونا" قبل الأول من سبتمبر وإلا سيتعرضون للطرد من العمل.

وأكد المتحث باسم النظام الصحي لجامعة "بنسلفانيا" لشبكة "فوكس بيزنس" أن جميع الموظفين والعاملين بالكادر الطبي لا بد أن يحصلوا على اللقاح ضد "كورونا" في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.

كما تعتزم المؤسسة إلزام جميع الموظفين الجدد بتقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح، أو إكمال عملية التطعيم قبل أسبوعين على الأقل من بدء العمل، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو.

أما الموظفون الذين يرفضون الحصول على اللقاح إما لأسباب صحية أو دينية فعليهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء، لكن الأفراد الذين لن يحصلوا على إعفاء سيخضعون لإجراءات تأديبية بما في ذلك الفصل من العمل.