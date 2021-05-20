شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 13 وفاة و1330 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7214.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 1330 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 437 ألفا و569.

كما لفتت إلى تسجيل 1055 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 421 ألفا و726.