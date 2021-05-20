شكرا لقرائتكم غزة و حماس مأساة من مجزرة إسرائيلية.. صاروخ يقتل مُقعدا فلسطينيا وزوجته الحامل وطفلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان الشاب الفلسطيني المقعد إياد صالحة (33 عاما) يستعد لتناول الغداء، الأربعاء، عندما أصاب صاروخا أطلقته طائرة حربية إسرائيلية منزل عائلته في غزة، موديا به وبزوجته الحامل وطفلتهما البالغة ثلاث سنوات، وفق عائلته والسلطات.

وتدمّرت غرفة جلوس العائلة واختلطت بقع الدم وبقايا الأشلاء بأغراضها. ووسط المنزل، بقي جزء من دراجة هوائية حمراء صغيرة وسط الأغراض المحترقة.

وأسفر القصف الجوي الإسرائيلي منذ العاشر من أيار/مايو عن مقتل 227 شخصا بينهم 64 طفلا في الجيب الساحلي المحاصر، بحسب وزارة الصحة في غزة.

2 صور الضحايا في المشفى الضحايا في المشفى الضحايا في انتظار التشييع

في المقابل، أدت صواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية مسلحة إلى مقتل 12 شخصا، بينهم طفل، في إسرائيل على مدى الفترة ذاتها، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يسعى إلى تجنّب وقوع "أضرار جانبية" في القصف الذي يستهدف، وفق زعمه، أهدافا عسكرية تابعة لحماس.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: "هذه مجزرة إسرائيلية جديدة؛ استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل إياد صالحة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي بشكل خاص على ضربة الأربعاء على دير البلح التي دمرّت حائط المنزل المطل على شاطئ البحر من الجهة الغربية، وأصابت مباشرة المطبخ الذي شب فيه حريق أتى على كل محتوياته، وألحق دمارا في غرف الشقة الثلاث.

منزل العائلة بعد القصف

وأودى الصاروخ بمقتل صالحة وزوجته أماني (33 عاما) وطفلتهما نغم.

وعندما تعرض المنزل للقصف، كان عمر، شقيق إياد صالحة المقعد منذ 14 عاما، جالسا مع أصدقائه في منزل أحد الجيران.

وقال عمر صالحة (31 عاما)، وهو أعزب وعاطل عن العمل، "سمعت صوت انفجار كبير، لم أكن أعرف أن صاروخا من طائرة حربية استهدف بيتنا وسقط على أخي وزوجته وطفلته".

وأضاف: "كانوا يستعدون لتناول الغداء"، متسائلا: "ماذا فعل أخي؟ إنه مقعد على كرسيه المتحرك، كان يعتقد أنه آمن في بيته".

وتابع بغضب: "لم يكن إياد يقاوم، الصاروخ أحرقهم، ما هو ذنب الطفلة وزوجته؟ جميعهم تقطعت أجسادهم من الصاروخ".

"كان يصلي من أجل التهدئة"



وأوضح أن شقيقه كان عاطلا عن العمل ويسكن في غرفة واحدة في شقة العائلة مع والدته وثلاثة من أشقائه. وقال: "كان يعاني من ضمور في الدماغ أدى لإعاقته حركيا بشكل دائم".

ووصف الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان ما حصل بـ"مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة صالحة".

وعلّق وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش: "تعمّد قتل الأبرياء في بيوتهم حتى الأجنة في بطون أمهاتهم جرائم تتغير أسماء ضحاياها و يبقى القاتل واحدا"، متسائلا: "كم يجب أن يصل عدد الضحايا الأبرياء ليتحرك ضمير العالم؟".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت شقة صالحة مستهدفة عن قصد من الجيش الإسرائيلي، أم أن قصفها تمّ عن طريق الخطأ.

وكانت أسرة إياد صالحة تعتاش على المساعدات التي تتلقاها شهريا من الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ولم تكن الوالدة أم إياد (58 عاما) في المنزل عندما تعرض للقصف، إذ توجّهت قبل يومين إلى منزل شقيقها في وسط مخيم دير البلح للاجئين، لاعتقادها بأنه "أكثر أمانا".

وتقول أم إياد: "كان يصلي من أجل أن تحل التهدئة، مات شهيدا وهو ينتظر مولودا جديدا".