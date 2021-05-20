شكرا لقرائتكم خبر عن توتر في المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالة إعلام روسية عن وزارة الدفاع الأرمينية الخميس، قولها إنها أطلقت طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان بسبب مزاعم عن توغل الأخيرة في أراضٍ أرمينيا.

واتهمت أرمينيا جارتها أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا، وأوقف قتالاً استمر ستة أسابيع بين قوات أرمينيا وأذربيجان العام الماضي، وسبق أن نفت أذربيجان عبورها الحدود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم كاراباخ، بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية حينذاك، إن القوات الأرمينية قصفت بلدة "ترتر" وقرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن.

بدورها، ردّت وزارة الدفاع الأرمينية بأن القوات الأذربيجانية ارتكبت "انتهاكاً جسيماً" لوقف إطلاق النار، وذلك عبر قصف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية.