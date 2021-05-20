شكرا لقرائتكم خبر عن «إبهام ثالث» في اليدين بتقنية «3D» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

طوّر مجموعة من العلماء في جامعة كوليدج لندن، بمساعدة تقنية «3D» إبهاماً ثالثاً يستجيب بفضل مجسات، لأوامر الدماغ.

وقال المشاركون في التجربة إن الإبهام الصناعي بدا وكأنه جزء من أبدانهم. ووجد العلماء في التجارب أن دماغ الإنسان يستطيع التكيف مع وجود إبهام إضافي، لكنه ربما يسبب تشويشاً في علاقة الدماغ باليد الطبيعية.

واستطاع المتطوعون في التجربة بناء برج من المكعبات بيد واحدة، وحمل كوب قهوة، والعزف على الجيتار. وأطلق العلماء على الإبهام الجديد اسم «الإبهام الثالث»، ويسيطر أحد المجسات على مرونة الإبهام الصناعي وعلى «تحريكه داخل وخارج اليد».

وعلقت المصممة داني كلود: «أظهرت تجاربنا قدرة تكيف الناس السريعة مع السيطرة على الإبهام الصناعي واستخدامه في حركات مفيدة بدون المبالغة في التفكير. وخضع 20 مشاركاً للتجربة وتم تدريبهم على استخدام الإبهام الصناعي في حياتهم اليومية على مدى 5 أيام بواقع 2 إلى 6 ساعات يومية».

وبعد مزيد من الدراسة، تبين أن استخدام الإبهام الصناعي أثّر في طريقة تعامل الدماغ مع حركات اليد الطبيعية؛ إذ أظهرت أدمغة المتطوعين أثناء الفحص بجهاز الرنين المغناطيسي، وجود تغيرات في الدماغ قبل وبعد استخدام الإبهام وفصله عن اليد، ثم خضع المشاركون بعد أسبوع لفحص ثانٍ وظهر تغيير أقل في الدماغ.

ويعتقد العلماء أن التغييرات في الدماغ ليست على المدى البعيد. ويتطلع فريق البحث لاكتشاف حجم تأثير الأطراف الصناعية في أدمغة الأطفال والمراهقين، لكن الإبهام الثالث يمكنه مساعدة البالغين الذين يفقدون أصبعاً في حادث. وقالت باولينا كيليبا، ضمن مجموعة البحث في الجامعة: «التقنية تسمح للجراح بإجراء العملية دون مساعد، أو لعامل المصنع بالعمل بكفاءة أكبر».