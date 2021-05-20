شكرا لقرائتكم خبر عن «نمران» بطل مهرجان دلما للمحامل الشراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: ”الخليج 365”

توج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على متن اليخت «المقام»، المحمل «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي بطلاً للنسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

حصل نمران على جائزة مالية بقيمة 1.3 مليون درهم وسيارة، وجاء الفوز بعد منافسة قوية مع المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حل ثانياً وحصل على جائزة مالية بقيمة مليون درهم وسيارة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المحمل «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي الذي حصل على جائزة مالية بقيمة 800 ألف درهم وسيارة.

وأشاد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان في ختام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للرياضات البحرية والتراثية، ودعم سموهم الدائم للتراث الوطني الأصيل، مؤكداً أن القيادة الرشيدة غرست في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن.

ووجّه التهنئة للفائزين في هذا السباق التاريخي، وأكد أن الجميع فائز في هذا الحدث ولا يوجد خاسر على الإطلاق.

حضر مراسم التتويج أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة المنظمة، وغنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من المهتمين بهذه الرياضة البحرية.

شكر واجب

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للتراث البحري، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمهرجان دلما التاريخي.

وشدد على أن رعاية سموه للمهرجان هي السبب الرئيسي وراء النجاح، ووجه التحية إلى شركاء الحدث والرعاة.

وتقدم عارف حمد العواني بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعايته المتواصلة لمهرجان دلما الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث الأبرز في السباقات الشراعية.

وقال غنام المزروعي: تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية، تفخر أدنوك بمشاركتها في رعاية هذا المهرجان الذي يحمل أهمية تراثية كبرى لدوره في نشر وإحياء التراث البحري.