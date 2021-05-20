شكرا لقرائتكم خبر عن صغار «الشارقة القرائي للطفل» يساعدون أبطال القصص المصورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختبرت ورشة «القراءة والتصميم» التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل قدرات الأطفال الصغار على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، إذ وضعتهم في تجربة يشهدون فيها أحداث قصة مصورة، ويحاولون تحديد المشكلة التي واجهت بطل القصة واقتراح حل لها.

وفتحت الورشة نقاش حول آليات ابتكار تصميم هندسي يساعد على إيجاد حلول للمشكلة التي واجهت بطل القصة، وذلك باستخدام موارد ومنصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، إذ قدم المدرب عمر الزعبي مجموعة خيارات لحل المشكلة شجعت الأطفال بدورهم على تخيل حلول تقنية مبتكرة، وحظيت الورشة بتفاعل الأطفال المشاركين، الذين حضروا برفقة أولياء أمورهم. ويوفر المهرجان للزوار من الصغار والكبار خيارات متعددة من الفعاليات والورش الفنية والإبداعية والعروض المسرحية الشيقة.