شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار يبدعون أفلاماً قصيرة في «الشارقة القرائي للطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح الأطفال المشاركون في ورشة «أفلام بأيدينا» في تنفيذ مشاهد فيلمية إبداعية، معتمدين على تقنيات متطورة وخطوات مبسّطة أوصلتهم إلى إنتاج أفلامهم القصيرة بجودة عالية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لخيالك» حتى 29 مايو الجاري في مركز «إكسبو» الشارقة.

وتم تقسيم الأطفال خلال الجلسة إلى مجموعات، كلّ واحدة خصص لها صندوق أبيض أشبه بنافذة تطلّ على عالم خفيّ يحتوي مشاهد مستوحاة من الطبيعة، ويمتلك الكثير من العناصر التي شكّلت موضوع الفيلم، وأرفق مع هذا الصندوق جهاز محمول لالتقاط الصور والمشاهد، وما أن بدأت المدربة في شرح الخطوات، حتى باشر الأطفال في تحريك النماذج بخطوات منتظمة للوصول إلى لقطات متتابعة ومنتظمة.

وبعد الانتهاء من تحريك الشخصيات والتقاط المشاهد لها، بدأ الأطفال في توليف المواد النهائية، وصفّها، ثم انتقلوا إلى مزجها من خلال برامج متطورة قامت المدربة بإرشادهم إلى أهم الخطوات المستخدمة فيها، فمنهم من وضع الموسيقى، وآخر نسّق الحركات برؤية مختلفة وأضاف لها الألوان، حتى تحوّلت الورشة إلى معمل سينمائيّ كبير اشترك فيه الجميع لصناعة أفلام عكست مخيلة الصغار.