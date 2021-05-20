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الشرطة تنتشر في مدريد لمنع احتفالات أتلتيكو أو ريال بلقب الدوري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز
نشرت شرطة مدريد 130 ضابطاً لمنع جماهير أتليتيكو مدريد أو من الاحتفالات الجماعية وسط العاصمة في حال فوز أي منهما بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت القادم.
وقالت الشرطة في بيان الخميس، إن 130 ضابطاً سيقومون بدوريات في مركزين وسط العاصمة، حيث عادة ما تحتفل جماهير كل فريق، لمنع التجماعت الكبيرة التي قد تؤدي لانتشار العدوى بكوفيد-19.
وتحتفل جماهير أتليتيكو مدريد، الذي يتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد في الصدارة قبل خوض الجولة الأخيرة خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد، عادة بالألقاب عند نافورة "نيبتونو" التي تبعد نحو 600 متر عن نافورة "سيبيليس" التي تحتفل جماهير ريال مدريد عندها، على الرغم من أن أي من جماهير الفريقين لن تتوجه إلى هناك في حال الفوز باللقب.
وحثت إنماكولادا سانز المتحدثة باسم الشرطة، الجماهير على الاحتفال في منازلهم أو في الشرفات، وتجنب التدفق إلى وسط مدريد.
وأنهت إسبانيا حالة الطوارئ العامة في البلاد مطلع الشهر الحالي بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس ، على الرغم من استمرار منع الجماهير من حضور المباريات في الدرجتين الأولى والثانية في معظم مناطق البلاد.
وأضافت سانز: "تحسن الوضع الوبائي لكن الفيروس لا يزال موجوداً، ومن المهم مواصلة بذل الجهود وإبقاء الحذر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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