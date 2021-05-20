اللجنة المنظمة تنهي تحضيراتها لبطولة آسيا للملاكمة

تواصل اللجنة المنظمة استقبال الوفود المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها الدولة لأول مرة خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتتواجد فرق الاستقبال في مطارات دبي لتيسير وصول الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين من جميع المنتخبات ولجان عمل الاتحاد الآسيوي، وتعمل الفرق على إنهاء إجراءات دخول الوفود إلى أرض الدولة بيسر وسهولة ونقلهم إلى مقر الإقامة بالفندق ضمن البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لانطلاق البطولة حيث تم تشييد حلبتين بمواصفات عالمية، الأولى في القاعة الرئيسية وستخصص للمنافسات الرسمية، فيما توجد الحلبة الثانية في القاعة الفرعية وستخصص للتدريبات، كما تم تجهيز مركز طبي خاص بالتعاون مع مستشفى برايم الطبي التخصصي الذي سيتولى الإشراف الطبي على البطولة حيث سيتواجد فريق من المختصين في الطب الرياضي لتقديم الدعم الطبي للفرق وعلاج الحالات الطارئة.

كما سيتم توفير فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوص الطبية ومسحة الأنف لجميع المشاركين والعاملين في البطولة لعدة مرات أثناء فترة البطولة من أجل التأكيد على سلامة الجميع وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أفضل مستويات التنافس في البطولة، كما سيتم توفير سيارات إسعاف مجهزة بجانب صالة المنافسات.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني للفرق والمنتخبات ظهر الأحد المقبل، يليه في الساعة 8 مساء حفل افتتاح البطولة، وتنطلق منافسات البطولة في الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم 31 مايو 2021.

ووصل عدد الملاكمين والملاكمات الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة إلى 237 ملاكماً من 21 دولة، كما وصل عدد الحكام الذين سيديرون العملية التحكيمية في البطولة إلى 19 حكم، فيما وصل عدد المندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً. وتعد هذه البطولة الأكبر في القارة الآسيوية ومن أقوى البطولات على مستوى العالم لما تتضمنه من مشاركة نخبة اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021 حيث يعد الملاكمون الآسيويون في صدارة المرشحين لإحراز ما لا يقل عن 15 ميدالية أولمبية في مختلف أوزان الملاكمة، وتم وضع بروتوكول دقيق بنظام الفقاعة لضمان سلامة المشاركين وجميع المتواجدين في البطولة وفق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.