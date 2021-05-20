روسيا تسجل 9232 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت روسيا تسجيل 9232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 396 حالة وفاة بينما تماثل 9983 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع إلى أربعة ملايين و974 ألفا و908 إصابات و إجمالي الوفيات 117 ألفا 361 حالة بينما وصل عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و591 ألفا و 770 مريضا.