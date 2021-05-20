واشنطن تتجه لفرض عقوبات ضد 2 من قادة ميلشيا الحوثي

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أكد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أن مليشيا الحوثي تعرض حياة مليون شخص في مأرب للخطر.



وكشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن الخميس، عن أن بلاده تسعى لفرض عقوبات جديدة على اثنين من قادة مليشيا الحوثي.

وأوضح أن القياديين الحوثيين وقفا خلف هجوم مليشيا الحوثي على محافظة مأرب، والذي يعرض حياة أكثر من مليون شخص للخطر.

وأشار إلى أن من بين قادة مليشيا الحوثي التي ستفرض عليهم واشنطن العقوبات، هو القيادي العسكري الحوثي البارز يوسف المدني، الذي يشغل حاليا منصب قائد المنطقة العسكرية الخامسة لدى الانقلابيين.

وأكد ليندركينغ على أن وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها، معتبرا أن هجوم الحوثي على مأرب "لا طائل منه".

وقال إن الأطراف الدولية تبذل جهودا مع مليشيا الحوثي لإيقاف الهجوم على مأرب، لكن المليشيات لا تملك أي خطوة إيجابية للتعامل مع الحل.

يشار إلى أن عودة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على قادة مليشيا الحوثي جاء عقب رفضهم لقاء المبعوثين الأمريكي والأممي مؤخرا في مسقط لمناقشة خطة سلام أممية لانهاء الأزمة بالبلاد التي تستمر للعام الـ7.