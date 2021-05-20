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فلسطين .. 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وحالتي وفاة ، و875 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 13 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 114 مريضا.

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