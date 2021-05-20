قائد عمليات البصرة: سنفرض القانون على الجميع شاء من شاء وأبى من أبى

بغداد - ياسين صفوان - اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، اليوم الخميس، ان فرض الأمن وتفعيل القانون لا يعني التعدي على حرية الآخرين أو الانتقاص منهم.

وقال الماجدي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لا مانع لدينا من استخدام القوة في حالة الضرورة هدفنا فرض القانون ووضع البصرة في أولى المحافظات الآمنة"، مبينا: "حينما نوجه على أحكام عمل السيطرات الخارجية من خلال عملها الأمني المراد من هذه الخطوة السيطرة على الأمن في مركز المحافظة وتوابعها".

واضاف ان "التعاون على تطبيق القانون وفرض الأمن حالة حضارية الآن الأمن حالة مجتمعية تضامنية تعكس الجانب الثقافي للشعوب"، لافتا الى انه "يجب عدم التحايل على القانون من أجل مصالحنا الشخصية وسنفرض القانون على الجميع شاء من شاء وأبى من أبى".

واختتم بالقول: "قواتنا الأمنية قوية وقادرة ومتمكنة ولدينا الشجاعة والقدرة على درء الخطر عن البصرة وأهلها ولامكان للخارجين على القانون فيها".