ضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في محافظة نينوى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية انه "استنادا الى معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود منصة لاطلاق الصواريخ وعبوات وقنابر في" قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائيي تلعفر والحضر" وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢١ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من التحرك على الاهداف وضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعشرة قنابر هاون عيار ٦٠ ملم وثلاثة عبوات ناسفة مختلفة الاشكال".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر".