تحركات أوروبية لدعم المجلس الرئاسي الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركات جديدة في ليبيا يقودها سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وذلك لدعم البلد الشمال أفريقي في ملفات الهجرة والحدود.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأبلغ سفير الاتحاد الأوروبي المنفي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل.

الهجرة والحدود الجنوبية

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية.

وأكد المنفي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.

والإثنين، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الإثنين، إعادة افتتاح أعمالها في العاصمة طرابلس، بعد عامين من مغادرتها.

ووصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه ساباديل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إعادة افتتاح أعمال البعثة الأوروبية في طرابلس بـ"التقدم الهائل".

إجلاء البعثة

وأجلى الاتحاد الأوروبي، في 11 إبريل/نيسان 2019، من العاصمة الليبية طرابلس، أفراد بعثته المكونة من 20 شخصاً، بحرًا إلى السواحل التونسية (حيث مقر البعثة) عبر مركبين.

إلا أنه منذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بات التوجه الدولي واضحا نحو دعم السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلد الأفريقي الذي مزقته عشرية من الاقتتال، وتزايدت المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفود مكثفة

وتوافدت على ليبيا وفود أوروبية مكثفة وصلت من كل حدب وصوب إلى العاصمة الليبية طرابلس، رافعة شعار دعم الحكومة الجديدة في مهمتها، بعد أسابيع من منحها الثقة.

تلك الوفود التي سئمت دولها التعامل مع عدة أطراف في ليبيا، تأتي حاملة في جعبتها عدة رسائل، أساسها ضرورة توحيد المؤسسات الليبية ووضع حد لحالة الانقسام التي أشعلت نيرانها أطراف خارجية، في إطار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة للبلد الأفريقي.