أرمينيا: إطلاق طلقات تحذيرية صوب الحدود مع أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الخميس، إطلاقها طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان بسبب مزاعم عن توغل الأخيرة في أراضي أرمينيا.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وأوقف قتالا استمر ستة أسابيع بين قوات أرمينيا وأذربيجان العام الماضي.



وسبق أن نفت أذربيجان عبورها الحدود.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناجورني قره باغ الانفصالية، وانتهى النزاع بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص وهزيمة يريفان.

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وأوقف البلدان بوساطة روسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إطلاق النار بعد أسابيع من القتال.

وروسيا حليف وثيق لأرمينيا وهي جمهورية سوفيتية سابقة فقيرة يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة ولموسكو قاعدة عسكرية في جنوب غرب البلاد.

ويناير/كانون الثاني الماضي، جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أول لقاء منذ الحرب بين البلدين في محاولة لحل المشكلات.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضي أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذربيجانيين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخي وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.