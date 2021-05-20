باجتماع مرتقب.. "الكابينت" الإسرائيلي يبحث التهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتماع يعقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن "الكابينت"، لبحث الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

ووفق الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، يعقد الاجتماع مساء اليوم الخميس، ويعتبر الأول لـ"الكابينت" منذ أيام.

وتسود تقديرات واسعة بأنه سيتم، غدا الجمعة، الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويمتلك "الكابينت" صلاحية الإعلان عن وقف عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية التي دخلت الخميس يومها الحادي عشر.

واليوم الخميس، تكثفت الغارات الإسرائيلية على العديد من الأهداف في قطاع غزة.

وبالمقابل، تصاعدت وتيرة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل وبخاصة عسقلان وبئر السبع وغلاف قطاع غزة.

ولم تتوقف صافرات الإنذار منذ صباح اليوم.

وهاجم رئيس حزب "يش عتيد" والمكلف بتشكيل الحكومة يائير لابيد، اليوم الخميس، بشدة سلوك الحكومة الإسرائيلية على ضوء استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال إن "الحكومة فشلت في جميع المجالات التي تحت سيطرتها".

ودعم لابيد توقعات الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية التوصل إلى تهدئة.

وقال في تدوينة عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي: "في البداية حصلنا على دعم كامل من بايدن بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وبعد 11 يوما طالبنا بإنهاء العملية العسكرية بعد أن نجح الجيش بتحقيق أهدافه، إسرائيل لا يمكنها تجاهل هذا التوجه".

وأضاف: "توجد أمامنا تحديات أكبر من غزة: إيران، الاتفاق النووي، التوتر في سوريا وتعاظم قوة حزب الله، كل هذا ينتظرنا لاحقا وكل هذا يحتاج تنسيقا وثيقا وقريبا مع الأمريكيين".