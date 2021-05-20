أمريكا ترفض جهوداً فرنسية لدعم تهدئة في غزة

نيويورك- رويترز، أ.ف.ب

قالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة إنها لن تدعم «تحركات نرى أنها تقوض جهود التهدئة» بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك في معرض ردها الأربعاء، على سؤال بشأن مبادرة فرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يوقف المعركة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وزعت مسودة لنص القرار على أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء. وتطالب مسودة النص، بوقف فوري للأعمال القتالية وتندد «بإطلاق الصواريخ العشوائي على مناطق مدنية» دون أن تلقي بالمسؤولية على أحد. وتحث المسودة على حماية المدنيين وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، للتوصل إلى حل الدولتين. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه يأمل في أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن. ويحتاج إصدار قرار لتسعة أصوات وعدم اعتراض أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال لودريان خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية إن «الموقف الأمريكي سيكون حاسماً (...) صحيح أننا رأينا الولايات المتحدة متحفظة قليلاً إزاء كل ذلك». وأضاف أن «إطالة العمليات لا يفيد أحد. من الضروري للغاية تجنب هجوم بري إسرائيلي سيفتح مرحلة لا يمكن السيطرة عليها»، مشدداً على أن «أول خطوة يجب تنفيذها هي وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت». وتابع الوزير «نأمل حقاً أن تُتّخذ تدابير إنسانية بسرعة كبيرة».

وعادة ما تحمي الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد للمندوبين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن إصدار «بيان عام الآن» عن مجلس الأمن لن يساعد في تهدئة الأزمة.

ورداً على سؤال عن سعي فرنسا لإصدار قرار، عاود متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، التأكيد على عدم حدوث تغير في الموقف الأمريكي. وقال: «كنا واضحين وثابتين على موقفنا وهو أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لوضع حد للعنف ولن ندعم أي تحركات نعتقد أنها ستقوض جهود التهدئة»، ملوّحة بـ«بفيتو» في حال قدم مشروع القرار.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مراراً إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع. ويعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: «نعتقد بأن لحديث مجلس الأمن بصوت واحد قوي وزناً في الواقع، ليس فقط في هذه الحالة ولكن في حالات الصراع الأخرى».

ويعجز حلفاء واشنطن الأوروبيون التقليديون عن فهم أسباب ذلك. وقالت جيرالدين بيرن ناسون، سفيرة ايرلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن، إن «أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية جماعية عن السلم والأمن الدوليين. حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته ويتحدث».

وقال سفير أوروبي آخر طلب عدم كشف اسمه «نحن ببساطة نطلب من الولايات المتحدة دعم بيان لمجلس الأمن يقول أشياء مماثلة لتلك التي تقولها واشنطن على الصعيد الثنائي».

وصرّح سفير آخر طلب عدم الكشف عن هويته «إنه أمر غريب بعض الشيء بسبب تطلعنا جميعاً لعودة الأمريكيين إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف».

وأضاف: «اعتقدنا أيضاً أن الولايات المتحدة ستكون حريصة على إظهار أهمية مجلس الأمن في مثل هذه المواقف».