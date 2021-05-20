الزيني: المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة ستنشط قطاع مواد البناء في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة ستنشط سوق مواد البناء المصري بمختلف قطاعاته.

وأضاف الزيني أن المبادرة ستزيد من الطاقة الإنتاجية من مصانع مواد البناء المصرية إلى 70% بدلا من عملها حاليا بنحو 50% منها، بالإضافة إلى زيادة أرباحهم من العمليات الجديدة الخاصة بعمليات إعادة الإعمار.

وبحسب الزيني، فإن إعادة الإعمار أيضا ستنشط حركة قطاع النقل البري في مصر، مشيرا إلى أن مواد البناء سيتم نقلها بالطرق البرية للقطاع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بقطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، على أن تنفذ هذه المشروعات شركات مصرية، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء الماضي، على صفحته على فيسبوك.

وذكر أحمد الزيني أن الشركات بدأت خلال الفترة الحالية في تصدير مواد البناء بمختلف أنواعها إلى ليبيا، وذلك ضمن مبادرة إعادة إعمار ليبيا التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وأشار الزيني إلى أنه من المتوقع زيادة توريد مواد البناء المصرية بشكل مكثف لليبيا خلال الشهر المقبل، وهو ما سينتج عنه زيادة حركة التصدير وتحسن كبير في القطاع بعد ركود كبير دام لعدة أشهر.