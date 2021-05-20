أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت في تعاملات الصباح جنيهين للجرام، ليصبح إجمالي الارتفاع 6 جنيهات على مدار اليوم.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 804 جنيهات مقابل 800 جنيه، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 689 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 919 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6432 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 7.4 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.40%؛ ليسجل سعر الأوقية 1880.03 دولار، في الساعة 4:22 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.