كيف ستنظم التعليم بأسوان امتحان الشهادة الإعدادية في ظل جائحة كورونا؟.. وكيل الوزارة يجيب- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، الاستعدادات النهائية لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021 بكافة الإدارات والأنماط التعليمية" "عام ولغات ورياضي ودمج ومنازل"، بجانب "المهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع"، بالإضافة إلى امتحانات شهادة إتمام التلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الامتحانات تنطلق في الفترة من ١ يونيو القادم وحتى 8 يونيو، داخل 293 لجنة، بإجمالي 25 ألف و 594 طالبًا وطالبة موزعين بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، وسيكون داخل كل لجنة 14 طالبًا فقط.

وأضاف أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة اللجان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام، وتستمر أعمال التعقيم عقب خروج الطلاب من اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.