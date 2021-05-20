بالتفاصيل.. كيف تحصل على مشروع عربة مأكولات ومشروبات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فتح باب التقديم لمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، "عربات للمأكولات والمشروبات بأماكن محددة".

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يجري تطبيق التجربة بمدينة كفر الشيخ، وتعميمها ببقية مدن المحافظة، وفق شروط الحصول على حق انتفاع لعربة ثابتة بالمواقع المختلفة، والحدائق العامة، وسيجري تحديدها بمعرفة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، تبين أن الاشتراطات الخاصة بالتقديم للمشروع كالآتي:

- أن يكون للمتقدم بطاقة رقم قومي سارية

- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل "عالي- فوق متوسط "

- أن يتراوح عمر المتقدم من 21: 40 عامًا

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

- الالتزام بالنماذج الخاصة بالوحدات التي تحددها المحافظة

- ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع العام

- أن يكون محل إقامته بنفس المركز

- تحديد الموقف من أداء الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء منها للذكور وكذا الخدمة العامة للإناث

- تحديد موقفه التأميني من التأمينات الإجتماعية وموقفه الضريبي من الضرائب

- أن يحصل المتقدم على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

- لا يجوز التنازل عن عقد النشاط أو الرخصة أو نقل ملكيتها أو تغيير النشاط

- تكوين اتحاد شاغلين من الشباب يكونوا مسئولين عن النظافة والأمن

واوضح البيان أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي..