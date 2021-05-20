وصول أكثر من 6 آلاف مهاجر إلى سبتة في 24 ساعة وإسبانيا تنشر وحدات من الجيش على الحدود مع المغرب

اسماعيل عبد الحي - يستمر تدفق المهاجرين، وغالبيتهم من المغاربة، الثلاثاء الى جيب سبتة الإسباني، لينضموا الى ستة آلاف اجتازوا الحدود في يوم واحد، في ظاهرة غير مسبوقة وعلى خلفية توتر حاد بين الرباط ومدريد.

ويشوب العلاقات بين المغرب وإسبانيا، البلدين الشريكين والمتحالفين في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، توتر منذ بداية افريل، مع استقبال مدريد رئيس جبهة بوليساريو ابراهيم غالي لتلقي العلاج في إسبانيا من مرض كوفيد-19 الذي أصيب به. وأثارت هذه الاستضافة سخط الرباط التي تتنازع مع بوليساريو على الصحراء الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلغاء زيارة الى باريس بسبب خطورة الوضع، مؤكدا أن “اولويته” تكمن في “إعادة النظام الى المدينة وحدودنا في أسرع وقت ممكن”. وتعهد بأن تعتمد الحكومة “الحزم” من أجل “ضمان أمن” سكان سبتة، أحد الجيبين الإسبانيين على الساحل المغربي واللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلارسكا في مقابلة على التلفزيون العام الإسباني إن “قرابة ستة آلاف شخص” بينهم أكثر من 1500 قاصر وصلوا الإثنين إلى سبتة قادمين من المغرب المجاور سواء سباحة أو سيرا على الأقدام.

وتحدثت السلطات الإسبانية عن “عدد قياسي” في يوم واحد. وأشارت الى أنها أعادت 2700 من هؤلاء الى المغرب، وأنها تواصل إعادة المهاجرين.

واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الثلاثاء أن تدفّق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني أمر “مقلق”.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي “الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام تطبيق منع العبور غير القانوني (للمهاجرين)، وأن تتمّ إعادة الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء، بشكل منظّم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا”.