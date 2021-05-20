«الصحة العالمية»: لا تسافروا!

ابوظبي - سيف اليزيد - في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الخميس:

- منظمة الصحة: لا تسافروا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه الخميس أنه لا يزال يتعين تجنّب السفر دوليا نظرا للوضع الوبائي "الهش".

وأضافت أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، بما في ذلك النسخة الجديدة من الفيروس والتي تسببت بموجة إصابات كبيرة في الهند.

- دفع للتنازل عن براءات الاختراع

حضّ البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على دعم الضغط من أجل التنازل المؤقت عن براءات اختراع اللقاحات بمواجهة تمنع لدى بروكسل والدول الأعضاء الرئيسية بما في ذلك ألمانيا.

- البرادات آمنة

أعلنت وكالة الأدوية الأميركية أنّ لقاح فايزر-بايونتيك يمكن تخزينه في درجات حرارة برادات عادية لمدة تصل إلى شهر، في تغيير يتوقع أن يعزز توزيع اللقاحات.

- خسائر فادحة لايزي جيت

أعلنت شركة طيران ايزي جيت البريطانية للرحلات المنخفضة التكلفة عن تكبدها خسائر صافية في النصف الأول من العام بلغت 637 مليون يورو (777 مليون ولار) مع تأثير الجائحة الشديد على الطلب في قطاع الطيران، لكنّها أعربت عن تفاؤل بشأن إعادة فتح المجال أمام السفر في أوروبا.

- تفاعل بين البشر والحيوانات

طلبت منظمة الصحة العالمية من خبراء تقييم المخاطر الصحية للاتصال بين الانسان والحيوان لتجنب الاوبئة في المستقبل.

- مكافحة الأخبار الكاذبة

تستخدم سنغافورة قانون لمكافحة المعلومات المضللة لتأمر شركتي فيسبوك وتويتر بتحذير المستخدمين مما تقول إنه مزاعم كاذبة عن ظهور متحورة فيروسية خطيرة في المدينة.

- الحل في الإنفاق

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن موازنة تتضمن انفاقا كبيرا ترمي إلى تحفيز الاقتصاد المتضرر جراء الجائحة مع إجراء إصلاحات تقدمية منتظرة.

- مليارديرات اللقاحات

ساعدت الأرباح التي تحققت بفضل لقاحات كوفيد-19 تسعة أشخاص على الأقل على أن يصبحوا مليارديرات، كما قالت جماعة ضغط الخميس داعية إلى إنهاء "السيطرة الاحتكارية" لشركات الأدوية على تكنولوجيا اللقاحات.

- جذب العمالة في أستراليا

بمواجهة نقص العمالة الناجم عن الوباء، تبدأ ولاية كوينزلاند الأسترالية في تقديم حزمة نقدية لأي شخص داخل البلاد يرغب في "العمل في الجنة" في قطاعها السياحيّ.

يشار إلى أن فيروس كورونا تسبب بوفاة 3,419,488 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 164,805,270 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (587,874) تليها البرازيل بتسجيلها 441,691 وفاة ثم الهند مع 287,122 وفاة والمكسيك مع 220,850 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,694 وفاة.