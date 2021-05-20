دولة آسيوية تشهد زيادة قياسية في إصابات ووفيات كورونا

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رغم تراجع تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول أوروبا التي بدأت تخفيف القيود الخاصة بمكافحته، فإن الوباء يسجل زيادة قياسية في بعض البلدان.

فبعد الهند ونيبال، ها هي دولة آسيوية أخرى تشهد زيادة قياسية جديدة للجائحة.

يتعلق الأمر بماليزيا التي سجلت زيادة يومية جديدة في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وتواجه ماليزيا ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة وفي شدة الأعراض، حيث سجلت 59 وفاة جديدة بالمرض اليوم في زيادة قياسية للوفيات لليوم الثالث هذا الأسبوع، بينما رصدت 6806 إصابات جديدة في زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وبهذا، بلغ العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا 492302، وهي ثالث أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا والفلبين.

وفرضت ماليزيا الإغلاق العام في أنحاء البلاد هذا الشهر، حيث منعت الانتقالات الداخلية وأغلقت المدارس.

وترجع زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة لأسباب، منها سلالات شديدة العدوى اكتشفت في الأسابيع الماضية.