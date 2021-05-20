ميركل تُشيد بالدور المصري من أجل التوصل للتهدئة في غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ دقيقتين

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، على وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس، في ظل تلك الجولة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية”.

وأشارت ميركل، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن مصر ودول عربية أخرى تتحدث مع حماس، مشددة على أن مصر “عامل مهم جداً في أي مسألة تتعلق بوقف إطلاق النار والسلام”.

وأكدت أن ألمانيا ستساهم في المحاولات الدبلوماسية لخلق وضع قابل للاستمرار على الأمد الطويل.

وحذرت ميركل من أن “كل ما نقوم به يجب أن ينظر إليه في إطار جهود الأمريكيين والدول الأوروبية الأخرى، فوحدنا لن نشكل عاملا حاسما”.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد وصل صباح اليوم إلى المنطقة في زيارة تستهدف إسرائيل والضفة الغربية لإجراء سلسلة من المحادثات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويعد وزير الخارجية الألماني أول مسؤول أوروبي كبير يزور المنطقة منذ بدء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.