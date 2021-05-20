اتحاد الصحافيين العرب دان العدوان على غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 4:48 مساءً

دان الاتحاد العام للصحافيين العرب في بيان،”الهجمات البربرية التي ما زالت مستمرة من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد نتج عن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية قصف منزل الشهيد الصحافي الفلسطيني يوسف أبو حسين فى حي الشيخ رضوان فى غزة وأدت الى إستشهاده”.

وقال: “إن الاتحاد العام للصحافيين العرب يؤكد إدانته الدامغة لقوات الإحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تشن غارات بربرية لم يسبق لها نظير ضد الصحافيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل، ويجب تقديم مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية حيث إنها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.

وطالب الاتحاد كل “المنظمات الدولية ومنظمات القانون الدولي وحقوق الانسان بإدانة هذه الأعمال البربرية من جانب إسرائيل ضد الصحافيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني”.