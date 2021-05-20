حماس: الاحتلال يقف حائلًا أمام المساعي الدولية لفرض التهدئة في غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 4:39 مساءً

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن اجتماع مسؤولي حركة حماس بالوفد السياسي للأمم المتحدة، والوسطاء مستمر لبحث مسألة فرض التهدئة في غزة.

وأضاف قاسم، خلال لقاء متلفز، اليوم الخميس، أن مصر تلعب دور الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقف حائلًا أمام المساع الدولية لفرض التهدئة.

وأكد أن إسرائيل تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين، وليس أمام المقاومة سوى مواصلة النضال أمام العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية لحين التوصل إلى حلول.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد أكد أن الفصائل الفلسطينية ذات نفس طويل، وقدراتها على مواصلة المعركة فوق التقديرات الإسرائيلية.

ومن جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، نتنياهو خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى “سحق حماس”، إذا لم تنجح في “ردعها”.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 259 شهيدا.

أما في غزة وحدها، فقد بلغ عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع 230 شهيدا. بينما يواصل طيران الاحتلال قصف مناطق في شمال وغرب القطاع لليوم الحادي عشر منذ بدء العدوان.