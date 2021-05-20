أبو الغيط: المواجهات الأخيرة وضعت القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:11 مساءً - منذ 46 دقيقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المواجهات الأخيرة، في القدس أو في قطاع غزة، قد أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال استقباله القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبوالغيط استمع لعرضٍ مفصل قدمه الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميداني والسياسي، وبخاصة ما أدت إليه من توحيد الشعور الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، بل ولدى الفلسطينيين في داخل إسرائيل.

وأضاف أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء أن المواجهات الأخيرة، سواء في القدس أو في قطاع غزة أو غيرها من الأراضي المحتلة، قد أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العُنصري يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.

ونقل المصدر عن أبوالغيط قوله إن الالتفاف حول القضية قد وحد الفلسطينيين، ومن ورائهم العرب جميعاً، وأن من المهم البناء على هذه اللحظة والحفاظ على الزخم الحالي من أجل كسب معركة الرأي العام العالمي.