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شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تصدر عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021
أعلنت مملكة البحرين عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، يبدأ تطبيقها من يوم الجمعة 21 مايو 2021 لغاية تاريخ 3 يونيو.
- قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي" ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-حصر الخدمات الداخلية للمطاعم ودور السينما والصالونات وغيرها، للمتطعمين والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-حصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.