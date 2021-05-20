البحرين تفتح باب التسجيل لأخذ الجرعة التنشيطية من لقاح سينوفارم

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن فتح باب التسجيل لأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح سينوفارم الصيني.



ودعت الوزارة الفئات الأكثر عرضة للخطر الذين أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم سينوفارم، من العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية، وجميع البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق، ومن يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم